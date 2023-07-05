Безпілотники супротивника ліквідовані у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, поділилися в Повітряному командуванні "Схід".

У ніч на середу, 5 липня, українські воїни ліквідували кілька іранських ударних дронів-камікадже типу Shahed-136, які використовують проти України російські загарбники.

Було ліквідовано три безпілотники, повідомило Повітряне командування "Схід" Збройних сил України. Станом на 01:30 05 липня підрозділами ПвК "Схід" знищено три БПЛА Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, по одному дрону знищено у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Росіяни вже багато разів били по українській землі іранськими безпілотниками-камікадзе. Унаслідок ворожих ударів є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, 3 липня супротивники завдали удару дронами по Сумах і влучили у п’ятиповерховий будинок і будівлю Служби безпеки України. Унаслідок ворожого удару по п’ятиповерхівці загинули три особи, а 21 - постраждала.

Варто зазначити, що станом на 5 липня на українській землі вже ліквідовано 3 614 безпілотників окупантів.

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