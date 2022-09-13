Призначений Путіним новий командувач західним угрупуванням військ РФ, генерал-полковник Олександр Лапін не показав жодних ознак того, що він має намір змінити свою поточну обмежену наступальну кампанію.
Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.
Протягом 12 вересня ЗС РФ продовжили наземні атаки в Донецькій області. ЗСУ відбили спроби росіян наступати на населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.
Лапін, схоже, сповнений рішучості продовжувати атаки, які не мають реальних шансів на досягнення значних в оперативному сенсі, не кажучи вже про вирішальні успіхи, вважають аналітики.
Російські сили продовжували плановий вогонь уздовж лінії зіткнення в Донецькій області.
Як писав УНІАН, у відповідь на поразку в Харківській області керівний склад західного угруповання ЗС РФ був відсторонений від командування.
Командувати західним угрупуванням поставили генерал-лейтенанта Олександра Лапіна, який керував військами "Центр", разом зі своїм штабом.
Кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердниковим знаходиться на розгляді.