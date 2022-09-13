12 вересня ЗС РФ продовжили наземні атаки в Донецькій області.

Призначений Путіним новий командувач західним угрупуванням військ РФ, генерал-полковник Олександр Лапін не показав жодних ознак того, що він має намір змінити свою поточну обмежену наступальну кампанію.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Протягом 12 вересня ЗС РФ продовжили наземні атаки в Донецькій області. ЗСУ відбили спроби росіян наступати на населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.

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Лапін, схоже, сповнений рішучості продовжувати атаки, які не мають реальних шансів на досягнення значних в оперативному сенсі, не кажучи вже про вирішальні успіхи, вважають аналітики.

Російські сили продовжували плановий вогонь уздовж лінії зіткнення в Донецькій області.

Як писав УНІАН, у відповідь на поразку в Харківській області керівний склад західного угруповання ЗС РФ був відсторонений від командування.

Командувати західним угрупуванням поставили генерал-лейтенанта Олександра Лапіна, який керував військами "Центр", разом зі своїм штабом.

Кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердниковим знаходиться на розгляді.

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