Повернуто також тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Сьогодні з полону звільнено 32 наших воїнів.

Про це повідомив у Telegram заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти", - пише він.

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Єрмак зазначає, що загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). "Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання - дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем", - додав він.

Єрмак зазначає, що сьогодні звільнено рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.

"Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки. Невимовний біль і сум", - пише Єрмак.

Він зазначає, що хлопці зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних. Також Єрмак подякував а чудову роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Звільнення захисників України з ворожого полону - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону повернуто 808 осіб.

Зокрема, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, серед звільнених були 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників. Також серед звільнених - 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю. Крім того, були звільнені п'ятеро командирів, які перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

29 вересня відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних.

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