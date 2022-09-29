Цього місяця загалом повернули з полону 235 наших співвітчизників.

Відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна", - зазначив Єрмак.

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За його інформацією, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь.

"Переговори про обмін - це складна робота, а краща винагорода за неї - свобода українців. Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо", - зазначив Єрмак.

Він додав, що лише цього місяця з полону повернули 235 наших людей.

Великий обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, у числі звільнених були 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

Крім того, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

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