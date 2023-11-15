Уламок снаряда поцілив у авто.

У середу, 15 листопада, у Чернігівській області під час обстрілу поранено волонтерку з Сумщини. Про це повідомили в секторі комунікацій ГУ НП в області.

Згідно з інформацією, жінка з сусідньої Сумщини займається волонтерською діяльністю і постійно доставляє гуманітарну допомогу та товари першої необхідності мешканцям прикордоння, які цілодобово потерпають від атак окупантів.

"Сьогодні жінка вчергове вирушила автівкою до мешканців прикордонного села у Новгород-Сіверському районі, щоб привезти їм гуманітарну допомогу. В цей час російські військові відкрили вогонь по автівці. Один з уламків снаряда пробив дверцята автомобіля та завдав поранення жінці. Потерпілу госпіталізували. Їй надано необхідну допомогу", – зазначили в поліції.

За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Обстріли українських міст

15 листопада російські окупаційні війська вдарили по Запорізькій області. Ворог випустив три ракети по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки окупантів є загиблий та поранені.

У ніч на 14 листопада росіяни вчергове атакували Україну дронами. Також ворог бив балістичною та керованою авіаційною ракетами. Протягом ночі українські військові збили 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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