Містян закликають перебувати в укриттях.

Російські окупанти обстрілюють Харків. Попередньо, під ракетним ударом - центр міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов, зауваживши, що Харків знову під обстрілом російських ракет. "За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста", - написав міський голова.

Іншої інформації він поки не навів. Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі також повідомив про вибухи в Харкові. Він закликав містян перебувати в укриттях.

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Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному Telegram-каналі "Генерал Марсель" зазначив, що по Харківщині завдали ударів з російського Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300.

"Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається!" - попередив він.

Оновлено о 23:53: Крім того, згодом Синєгубов також написав, що окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється", - повідомив він.

Оновлено о 23:35: Терехов повідомив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Тим часом у мережі публікують момент "вильоту" ракет з Бєлгорода.

Обстріли Харкова: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 17 вересня російські загарбники вчергове атакували Харків.

Тоді мер міста Терехов наголосив, що окупанти обстрілюють Харків вдруге за добу. Повідомлялося, що у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

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