Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, розташовані у Дніпровському районі обласного центру.

У Херсоні через російські обстріли сьогодні загинуло двоє цивільних, ще двоє людей були поранені.

Супротивник обстріляв Дніпровський район міста, снаряди ворога влучили в житлові будинки, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик - його лікарі намагалися реанімувати протягом години.

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Янушевич також розповів, що ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому - від отриманих поранень вона загинула на місці.

"Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - додав він.

Ситуація в Херсоні зараз - що треба знати

Російські загарбники на початку листопада відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережжя, і вже 11 числа у Херсон зайшли наші воїни.

Ворог обстрілює звільнену територіє, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Зокрема, 12 грудня унаслідок масованого ворожого обстрілу загинули дві людини.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 14 грудня, окупанти обстріляли Херсон з РСЗВ з тимчасово окупованої території. Внаслідок обстрілів загорілося складське приміщення. Також ракети влучили у будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, були пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона було поранено шістьох цивільних.

Варто зазначити, що через росіян частина обласного центру залишилася без опалення.

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