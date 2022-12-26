За життя поранених борються медики, зазначив очільник Херсонської ОВА.

У Херсоні 18 людей досі перебувають у тяжкому стані після обстрілу російськими загарбниками центра міста, здійсненого 24 грудня.

За життя кожного та кожної з поранених у цю хвилину, не покладаючи рук, борються наші героїчні медпрацівники, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"24 грудня Росія завдала терористичного удару по середмістю Херсона. 64 херсонці дістали поранення, нині у тяжкому стані залишаються 18 людей...", - заявив Янушевич.

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Він додав, що страшно навіть уявити, скільки б ще життів забрали росіяни, якби не героїзм українських медиків.

Ситуація в Херсоні зараз - що треба знати

Нагадаємо, вранці 24 грудня російські окупанти вчинили масовану атаку по центру Херсона. Ярослав Янушевич повідомив, що загинули 10 цивільних, а 68 - поранені.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області у цей день російські загарбники вбили 16 мирних людей.

Пізніше стало відомо, що супротивники у Херсоні 24 грудня обстріляли два медзаклади.

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