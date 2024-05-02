Вони повідомили, що триває службове розслідування.

У 115 окремій механізованій бригаді Збройних сил України відреагували на заяву про те, що вони відповідають за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине на Донеччині.

"Нещодавно Роман Погорілий засновник інтернет ресурсу DeepState повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими", - йдеться на сторінці бригади.

Військові повідомляють що бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Окупанти щодня завдавали по їх позицями від 20-30 ударів КАБами, здійснювали 60-90 артобстрілів, били "Градами", мінометами, великою кількістю FPV-дронів, а також скидали хімічні речовини. Внаслідок цього певну кількість позицій відділень разом з особовим складом було знищено.

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"Тим не менше, всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі, тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине", - підкреслюється у заяві.

Бійці щодня завдали загарбникам величезних втрат, однак вони продовжували штруми, змінивши тактику. "Якщо раніше він (ворог, - УНІАН) застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках", - пояснюють вони.

В ході наступу на Очеретинському напрямку росіяни провели ротацію трьох бригад. У 115 бригаді зазначають, що це вказує на кількість кинутих на прорив окупантів та їхніх втрат.

"Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців. Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону", - підкреслили вони.

Бої за Очеретине: що відомо

24 квітня DeepState повідомив, що за крах оборони на цілій ділянці фронту відповідальне керівництво 115 окремої механізованої бригади. Аналітики заявили, що воно допустило значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісті.

Forbes писав, що 115 бригада мала зайняти позиції 47-ї механізованої бригади, що відступила на Авдіївському напрямку, однак російські оператори БПЛА "не знайшли нікого" у траншеях.

Сьогодні в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що окупаційні війська прорвалися та закріпилися у селищі.

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