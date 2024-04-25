Росіяни скористалися ситуацією та зайшли без фактичного опору в українські окопи.

Росія захопила село Очеретине Донецької області під час ротаційних заходів українських сил. Безпілотники над місцевістю цими вихідними спостерігали щось дивне.

Як пише Forbes, українські окопи на схід від села Очеретине, де раніше були бійці елітної 47-ї механізованої бригади української армії, були порожніми. Село було беззахисним.

Щось пішло не так

Скориставшись нагодою, 30-та мотострілецька бригада російської армії промчала кілька км вздовж залізниці на захід від Авдіївки та захопила більшу частину Очеретиного - і, можливо, також Новобахмутівку, село на південь від Очеретино.

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Це найшвидше проникнення російських військ на територію України за останні місяці. Існує загроза руйнування оборонної лінії на захід від Авдіївки. Лінія, яка трималася місяцями, але тепер у ній глибока і дедалі більша прогалина.

"Ящик Пандори відкрито", - коментує українська аналітична група Deep State .

Видання розглянуло реальну ситуацію на прикладі 100 механізованої бригади, яку кинули на цей напрямок. Ця бригада є однією з найновіших і найменш оснащених бригад в українській армії - і, здавалося б, не підходить для таких задач на фронті, виконання яких вимагають від неї командири.

Обвал в Очеретиному стався не з вини 47-ї механізованої бригади. Ця бригада виконувала наказ відійти з Очеретиного, щоб передислокуватися в тил для вкрай необхідного періоду відпочинку після майже року, проведеного в боях.

115-а механізована бригада мала зайняти місце 47-ї в Очеретиному, цілісно заповнивши ті ж бойові позиції достатньою кількістю військ, щоб утримати цілісність оборонного рубежу на захід від Авдіївки.

Але щось пішло не так. За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади , який втратив ногу під час контрнаступу України минулого року, "окремі підрозділи просто облажалися".

Нездатність 115-ї механізованої бригади утримати рубіж фактично запросила російську 30-ту мотострілецьку бригаду в Очеретине — і викликала панічну реакцію в українському штабі. Командири наказали виснаженій від боїв 47-й механізованій бригаді розвернутися та повернутися на передову. Також наказали 100-й механізованій бригаді контратакувати.

Україна розгорнула недосвідчену бригаду

100-та механізована бригада – це колишня територіальна бригада, яку наприкінці березня Міністерство оборони в Києві модернізувало до механізованої бригади.

"100-та механізована бригада не недосвідчена: близько 2000 її військовослужбовців неодноразово брали участь у 26-місячній війні Росії проти України. Але бригаді бракує важкої техніки - танків західного виробництва, бойових машин і артилерії, - яка надає елітним підрозділам, таким як 47-а механізована бригада, значну частину їхньої бойової потужності", - пише видання.

У будь-якому випадку 100-та механізована бригада вела запеклі бої, перехопивши російську 30-ту мотострілецьку бригаду та інші підрозділи російської 41-ї загальновійськової армії, коли вони намагалися просунутися на захід уздовж тієї самої залізниці, що сполучала Авдіївку з Очеретиним.

Незрозуміло, що може бути далі в Очеретиному та навколо нього. Наразі українські війська утримують позиції в західній частині населеного пункту та зберігають вогневий контроль над його південною частиною.

"Однак те, що українцям довелося кинутися в бій порівняно слабкою бригадою, свідчить про нестачу українських резервів на захід від Авдіївки. Росіяни, зі свого боку, тримають у резерві навколо Авдіївки цілу танкову дивізію, 90-ту. Якщо 90-та танкова дивізія ввійде в Очеретине до того, як українське східне командування мобілізує додаткові підкріплення, російське проникнення може розширитися до повноцінного прориву, який може змусити десятки тисяч українських військових відступити на захід до наступної лінії оборони", - зазначає видання.

Для українців найкращою причиною для надії є свіжі боєприпаси на 1 мільярд доларів, які Сполучені Штати надіслали Україні через кілька годин після того, як Конгрес США схвалив додаткову допомогу США Україні.

Українським бригадам навколо Очеретиного знадобляться всі кулі, снаряди та ракети, які вони зможуть отримати. Особливо малоукомплектованій 100 механізованій бригаді.

Ситуація в Очеретиному

Останнім часом у центрі уваги опинилося селище Очеретине Донецької області. Вранці 24 квітня офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що в районі цього населеного пункту тривали бої.

Водночас у низці західних ЗМІ повідомили, що ворог вже захопив Очеретине. Так, про прорив окупантів на Донбасі писало німецьке видання Bild. Аналітик Юліан Рьопке заявив, що після жорстких боїв, які тривали кілька місяців, підрозділи окупаційних військ протягом останніх 48 годин змогли увійти Очеретине, фактично не зустрівши серйозного спротиву.

Своєю чергою, The Telegraph пише, що Росія захопила Очеретине через помилку в ротації ЗСУ, а прорив загарбників вдалося зупинити завдяки тому, що в бій вступила бригада, яка виходила з позицій.

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