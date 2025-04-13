У неділю, 13 квітня, Одеса опинилася під ударом російських дронів-камікадзе типу "Shahed", у місті пролунали вибухи.
О 22:11 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України з'явилося попередження, що в районі Одеси перебувають безпілотні літальні апарати. Тим часом мер міста Геннадій Труханов написав про серію вибухів, закликавши людей перебувати у безпечних місцях.
О 22:38 військові знову застерегли, що в районі Одесі помітили російський дрон.
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