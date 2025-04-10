Чим більше антен у "шахеда", тим складніше подавити його сигнал.

Росія істотно удосконалила іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які вона використовує для ударів по тилових районах України. Нові версії безпілотників стали значно складнішою ціллю для захисників українського неба, заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Треба дивитися, які Shahed були від початку застосування, восени 2022 року, та які вони стали", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що дрони змінилися візуально, противник почав використовувати композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу, щоб зменшити їхню "відбиваючу поверхню" – якомога істотніше зменшити вплив РЕБ. Також змінилася система наведення – раніше було чотири антени для супутникової навігації, зараз – в рази більше, що ускладнює Силам оборони роботу з застосовуванням засобів РЕБ.

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"Чим більше антен у "шахеда", тим складніше подавити його сигнал… Своєю чергою Сили оборони вдосконалюють свої можливості. Відповідно ракети (противника – УНІАН) – крилаті та балістичні - теж модернізуються, що ускладнює роботу ППО", - сказав військовий.

Водночас, за його словами, за три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну Повітряні сили ЗСУ збили майже 100 балістичних ракет та чотири десятки "Кинджалів".

"За три роки повномасштабного вторгнення збито, якщо брати крилаті ракети, "Х-101", "Калібр" – 2400 таких ракет, "Іскандерів-К" - близько сотні. Щодо балістики, маємо на сьогодні 97 збитих "Іскандерів", а також KN-23 серед них, і маємо 40 збитих "Кинджалів", - наголосив Ігнат.

Він також нагадав, що балістичні ракети збиваються лише такими системами, як Patriot.

Росія змінює тактику застосування "Шахедів"

Як писав УНІАН, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що тактика застосування ударних БПЛА у російських окупантів змінюється відповідно до обстановки та завдань, які вони хочуть виконати.

Противник велику кількість БПЛА спрямовує одразу на один з регіонів, використовує хмарну погоду та різні висоти – від гранично малих до понад 2 км.

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