Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Сьогодні, 27 вересня, російська окупаційна армія атакувала Одеську область дронами, внаслідок чого загинуло троє людей, ще понад десять отримали поранення, серед постраждалих – дитина. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, під ранок ворог вдався до масштабного терору міста Ізмаїл.

"Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких – дитина", - повідомив посадовець.

Російські дрони влучили по житловому сектору - пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які, за словами Кіпера, оперативно ліквідували рятувальники. Наразі правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян.

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"Людям надається вся необхідна допомога", - додав очільник ОВА.

Російський терор цивільних

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня російська окупаційна армія завдала по низці регіонів України ракетно-дронових ударів.

На Івано-Франківщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури – частина міста Івано-Франківськ залишилася знеструмленою. Також ворожої атаки зазнала Одещина - вночі ворог атакував регіон ракетами та безпілотниками, внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка, пошкоджені будівлі та автівки. На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони теж велась бойова робота - ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. У Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм дістали щонайменше восьмеро людей, серед них – дитина, зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний. Також двічі ворог обстріляв Херсонщину - внаслідок авіаудару постраждали двоє людей. Крім того, окупанти атакували Київщину, Донеччину, Харківщину, Сумщину.

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