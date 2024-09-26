Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Миколаївщині, на Запоріжжі та Одещині. Є загиблі та поранені.

Російська окупаційна армія сьогодні завдала по низці регіонів України ракетно-дронових ударів – на Івано-Франківщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, в інших регіонах є загиблі та поранені.

Як повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківську.

"Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби", - заявила Онищук.

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За її словами, пожежу, яка виникла на місці падіння, вже ліквідовано. Минулося без постраждалих.

За інформацією "Прикарпаттяобленерго", унаслідок нічної атаки російських безпілотників, в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.

"Через це наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська", - йдеться у повідомленні.

Також ворожої атаки зазнала Одещина. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, вночі ворог атакував регіон ракетами та безпілотниками.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка… Пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу", - повідомив Кіпер.

Внаслыдок дронової атаки, яку росіяни здійснили вже під ранок, загиблих та постраждалих немає, стверджує Кіпер. Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони теж велась бойова робота. Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури, є відключення абонентів.

"Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - розповів Кім.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм дістали щонайменше восьмеро людей, серед них – дитина. Зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний. Рятувальники ДСНС провели пошукові та аварійно-рятувальні роботи, евакуювали 18 людей.

Також двічі ворог обстріляв Херсонщину. Внаслідок авіаудару постраждали двоє людей, яких рятувальники деблокували з-під завалів.

Крім того, ворог атакував Київщину, Донеччину, Харківщину, Сумщину. За даними поліції, у цих регіонах минулося без потерпілих.

Атака на Київ 26 вересня: що відомо

Російські окупанти сьогодні атакували столицю України "Шахедами". Вранці внаслідок падіння уламків БПЛА у Києві пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби. Двоє людей постраждали – чоловік отримав поранення, у його дитини, за даними правоохоронців, гостра реакція на стрес.

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