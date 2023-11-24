У Генштабі додали, що вночі окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59.

У ніч на 24 листопада російські окупанти атакували трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку.

"Усі три – знищено силами та засобами Повітряних Сил", - зазначається в повідомленні.

Крім того, у Генштабі додали, що вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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Атаки "шахедів"

Окупанти вже кілька ночей поспіль атакують Україну ударними дронами-камікадзе. В ніч на 22 листопада окупанти кілька годин атакували ураїнську територію за допомогою безпілотних літальних апаратів. Командування Повітряних сил повідомляло про декілька груп ударних дронів, внаслідок чого тривога оголошувалась у низці областей. Зранку в Повітряних силах повідомили, що з 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія) 14-ма ударними БпЛА типу Shahed та крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ ЗСУ та Нацгвардії було знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136.

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