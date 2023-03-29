Ворог винайшов новий прийом для вилову партизанів у тимчасово окупованому місті.

Окупанти в страху перед українським народом та ВСУ придумали новий спосіб шукати партизан на території тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область).

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram. За його словами, тепер ворог "кошмарить" людей неправдивими повідомленнями про мінування, які пізніше сам і спростовує. Під таким приводом росіяни вриваються в будинки українців та перевіряють людей.

"Діють за сценарієм. Сьогодні оголосили про мінування декількох об'єктів і житлових будинків, придумавши історію про "анонімні дзвінки", - вказав він.

За словами мера, у своїй "чорній справі" ворог сам себе й здав, адже наразі анонімні дзвінки в місті здійснювати неможливо - всі номери прив'язані до паспорта.

Федоров припустив, що незабаром окупанти дійдуть до крайнощів і замість неправдивих повідомлень про вибухівки - організують реальний теракт.

ЗСУ завдали ударів по окупантах у Мелітополі

Відзначимо, що свої панічні пошуки українського руху опору у Мелітополі росіяни організували на тлі ранкової прочуханки від ЗСУ.

28 березня стало відомо, що українська армія завдала кілька ударів по окупантах у Мелітополі. Про це написав мер міста, уточнивши, що з цього приводу українцям варто дочекатися офіційних коментарів Генштабу.

Тоді ЗМІ писали, що хмари диму помітні біля місцевого аеродрому. Ранкові "прильоти" також підтвердили пропагандистські видання РФ.

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