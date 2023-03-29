ЗМІ пишуть про дим у районі аеродрому, який росіяни з початку повномасштабної війни використовують як свою базу.

Вранці 29 березня у Мелітополі прогриміло кілька вибухів, повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", - написав він.

Своєю чергою, місцеве видання "РІА Мелітополь" виклало відео, як стверджується, нової "бавовни" у місцях скупчення російських загарбників. На відзнятих кадрах видно спалахи і характерні для вибухів звуки.

Відео дня

Також журналісти пишуть про дим у районі аеродрому, який росіяни з початку повномасштабної війни використовують як свою базу.

Тим часом російські пропагандисти підтвердили удар. Російське видання "РИА Новости" пише про удар по залізничних шляхах, якими окупанти перекидають своєму угрупуванню на півдні техніку і боєприпаси. "Українські війська вранці у середу обстріляли залізничне депо у Мелітополі – є пошкодження і руйнування, але постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО 7:58. За словами Федорова, у північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

Вибухи у Мелітополі – останні новини

Мелітополь окуповано рашистами з початку повномасштабної війни, відтоді у місцях скупчення ворога постійно відбувається "бавовна". ЗСУ зосереджено б'ють по логістиці і складах боєприпасів загарбників.

Вибухів у окупантів помітно побільшало з літа 2022 року, коли ЗСУ отримали передові далекобійні РЗСВ.

7 березня відбувся черговий "приліт" по військовій базі російських військ у Мелітополі.

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