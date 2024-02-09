Враховуючи кількість жертв, секретар Ради національної безпеки і оборони України проти будь-яких перемовин з Росією.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на фронті загинув його племінник, а похресник отримав тяжке поранення.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Бабель". Чиновник сказав, що його племінник загинув у Харківській області у січні 2024 року. Цього ж місяця його похреснику відірвало частину ноги.

"Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв'яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу", - стверджує він.

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Нагадаємо, 29 вересня секретар РНБО розповів, що обидва його сини знаходяться в країні та служать у лавах української армії.

Пізніше чиновник заявив, що українських полонених на російському літаку ІЛ-76 не було. Втім, він додав, що Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня. Чиновник також заявляв, що процес мобілізації в Україні повинен бути "справедливим". Не повинно бути поділу на тих, хто захищає країну, і тих, хто спостерігає за цим.

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