Секретар РНБО зазначив, що новий закон про мобілізацію повинен бути про справедливість.

Процес мобілізації в Україні повинен бути "справедливим". Не повинно бути поділу на тих, хто захищає країну, і тих, хто спостерігає за цим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборрони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, коментуючи проект закону щодо мобілізації. За його словами, цей закон "має бути про справедливість".

"Мобілізація має бути справедливою. Не може бути так, що один захищає країну, а інший спостерігає за рогом", - заявив він.

Мобілізація в Україні - останні новини

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про мобілізацію.

В оновленому документі прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи, зниження призовного віку до 25 років, відкказ від строкової служби та введення електронного кабінету військовозобов'язаного.

Народний депутат Віктор Балога знайшов цілу групу вже підготовлених українців, яких можна мобілізувати. Йдеться про колишніх військових і правоохоронців, які вийшли на пенсію в 40-45 років.

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