Секретар РНБО додав, що Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

Поки що неможливо підтвердити, що російський літак збила Україна. Але точно відомо, що на ньому не було українських полонених, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборрони Олексій Данілов в інтерв'ю Бабелю.

"Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені? Я точно можу сказати, що ні. На основі того досвіду, який в нас був після Тегерану (ред, – коли в Ірані збили пасажирський літак з українцями) і на основі того, що відбувалося далі. Якби це відбулося, то повірте, кількість, як це називається біологічного матеріалу, загиблих, вони б обов'язково цим скористалися, обов'язково це зафільмували і те поле було б усе червоне від крові", – сказав Данілов.

Він також додав, що історія з полоненими була заготовлена Росією завчасно, аби дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Відео дня

"Треба просто почекати. Якщо це відбулося б, то повірте, Лавров в ООН так би репетував і вони б це все показували. Їм немає що показати. Адже якби це було насправді, була б зовсім інша картинка", – пояснив секретар РНБО.

На запитання, чи живі ті полонені, яких Україна мала обміняти в день збиття літака, Данілов відповів: "Це дуже складне питання, воно дуже чутливе. Ми не можемо зараз мати ту чи іншу відповідь. Я тільки з великою вірогідністю можу сказати, що їх там не було".

Збиття російського Іл-76: що відомо

24 січня стало відомо про падіння російського Іл-76 в Бєлгородській області. Росіяни звинуватили в атаці Україну, заявивши, що літак перевозив військовополонених.

Згодом українська розвідка підтвердила, що в цей день було заплановано провести обмін полоненими. Втім, у них немає достатньо доказів про перебування на літаку українських полонених.

Днями The New York Times з посиланням на анонімних американських офіційних осіб заявили, що російський Іл-76 збили з зенітного ракетного комплексу Patriot.

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