Поки що неможливо підтвердити, що російський літак збила Україна. Але точно відомо, що на ньому не було українських полонених, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборрони Олексій Данілов в інтерв'ю Бабелю.
"Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені? Я точно можу сказати, що ні. На основі того досвіду, який в нас був після Тегерану (ред, – коли в Ірані збили пасажирський літак з українцями) і на основі того, що відбувалося далі. Якби це відбулося, то повірте, кількість, як це називається біологічного матеріалу, загиблих, вони б обов'язково цим скористалися, обов'язково це зафільмували і те поле було б усе червоне від крові", – сказав Данілов.
Він також додав, що історія з полоненими була заготовлена Росією завчасно, аби дискредитувати Україну на міжнародній арені.
"Треба просто почекати. Якщо це відбулося б, то повірте, Лавров в ООН так би репетував і вони б це все показували. Їм немає що показати. Адже якби це було насправді, була б зовсім інша картинка", – пояснив секретар РНБО.
На запитання, чи живі ті полонені, яких Україна мала обміняти в день збиття літака, Данілов відповів: "Це дуже складне питання, воно дуже чутливе. Ми не можемо зараз мати ту чи іншу відповідь. Я тільки з великою вірогідністю можу сказати, що їх там не було".
Збиття російського Іл-76: що відомо
24 січня стало відомо про падіння російського Іл-76 в Бєлгородській області. Росіяни звинуватили в атаці Україну, заявивши, що літак перевозив військовополонених.
Згодом українська розвідка підтвердила, що в цей день було заплановано провести обмін полоненими. Втім, у них немає достатньо доказів про перебування на літаку українських полонених.
Днями The New York Times з посиланням на анонімних американських офіційних осіб заявили, що російський Іл-76 збили з зенітного ракетного комплексу Patriot.