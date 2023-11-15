Зазначається, що росіяни на базу привозять мобілізованих.

Нову базу російських окупантів виявили в Донецькій області. Росіяни зайняли стару частину української армії.

"На кордоні Донецької та Запорізької областей в селі Урзуф наші агенти помітили базу рашистів. Раніше до окупації там знаходилася частина ЗСУ, після окупації війська РФ зайняли її і облаштувалися там", - йдеться у повідомленні руху "АТЕШ" в Telegram.

Зазначається, що на базу прибувають мобілізовані окупанти, після чого їх відправляють на фронт.

"Дані про розміщення вже передані потрібним людям, чекаємо великих феєрверків", - зазначили партизани.

Діяльність українських партизанів - останні новини

2 листопада партизани з'ясували, що російських мобілізованих привезли на територію тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих багато бурятів, якутів, уйгурів та інших представників національних меншин Росії.

14 листопада стало відомо, що російські загарбники перекидають свої кораблі з окупованого Криму до Новоросійська. При цьому партизани повідомили, що в лавах окупантів паніка і вони намагаються врятувати залишки свого флоту.

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