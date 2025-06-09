Сили оборони України ефективно застосували американську зброю при відбитті масованої комбінованої атаки країни-агресорки в ніч проти 9 червня.

Сили оборони України в ніч проти 9 червня ефективно застосували американську зброю проти російських аеробалістичних ракет - ЗРК "Patriot" знищив всі 4 запущені окупантами ракети "Кинджал". Про це зазначив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "5 Каналу", коментуючи результати роботи Повітряних сил ЗСУ під час нічної атаки РФ.

"Наявні системи "Patriot" відпрацювали сьогодні на 100%. Треба радіти за цей результат, подякувати нашим силам оборони, що ефективно застосували вчергове американську зброю - "Patriot". Зрозуміло, нам треба більше таких систем для захисту", - сказав Ігнат.

Він підкреслив, що це саме ті системи ППО, що дійсно працюють проти таких цілей як балістичні ракети "Іскандер" та аеробалістичні "Кинджал".

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"Іншого способу знищувати такі цілі на сьогодні немає. Маю на увазі, якщо брати ті системи, які є на озброєнні саме ЗСУ в Повітряних силах", - додав Ігнат.

Атака РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі з 8 на 9 червня росіяни запустили по Україні 499 засобів повітряного нападу, 479 з яких українські сили оборони знешкодили. Зокрема ворог запустив: 479 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; чотири балістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", 10 крилатих ракет Х-101, три крилаті ракети Х-22 та крилату ракету Х-35.

Українські сили оборони збили 277 ворожих БпЛА типу Shahed (та безпілотників інших типів), 183 дрони - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також знищено всі крилаті ракети Х-101 та аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", ракети Х-31П та крилату ракету Х-35. Крім того, 2 крилаті ракети Х-22 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Ігнат також розповідав, що головною ціллю сьогоднішньої атаки росіян був один з українських аеродромів. Він прямо не сказав, про який саме аеродром йдеться, однак у мережі є інформація, що це авіабаза у місті Дубно на Рівненщині. Саме цей населений пункт зазнав вночі сильнішого удару.

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