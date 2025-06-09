Противник запустив по об'єкту сотні ударних дронів та десятки ракет.

Сьогодні вночі Росія завдала по Україні однин з наймасштабніших комбінованих ударів. Головною ціллю противника став один з українських аеродромів.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, були запущені десятки ракет, сотні дронів, в тому числі і імітаторів.

"Масований удар. Один із найбільших, який завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано... на один з оперативних аеродромів… Він був атакований противником", - наголосив Ігнат.

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Примітно, що Ігнат прямо не сказав, про який саме аеродромі йдеться. Однак у мережі є інформація, що це авіабаза у місті Дубно. Саме цей населений пункт зазнав вночі сильнішого удару.

Удар Росії по Україні 9 червня

У ніч на 9 червня ворог атакував Рівненську область. Найсильніший удар прийшовся на місто Дубно.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що ця атака – одна з дуже нечисленних за останній час спроб вполювати щось "дійсно військове". Дикий зазначив, що знищення української військової авіації - мета росіян з початку повномасштабного вторгнення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі росіяни атакували Україну 499 засобами повітряного нападу, з яких знешкоджено 479. Зокрема удари завдавалися 479 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Також окупанти запустили чотири балістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області, 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області, три крилаті ракети Х-22 з боку Чорного моря, крилату ракету Х-35 з окупованого Криму.

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