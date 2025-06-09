Більшість БПЛА і ракет знешкоджено, але є влучання у 10 локаціях та падіння уламків у 17 локаціях.

У ніч на 9 червня противник атакував Україну 499-ма засобами повітряного нападу, з яких знешкоджено 479. Про це повідомили Повітряні сили України.

Зазначається, що ворог атакував 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Також по Україні було запущено:

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4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

2 протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

одна крилата ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. "За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені", - повідомили в Повітряних силах. Зокрема збито 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) вогневими засобами, а 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також збито всі крилаті ракети Х-101 та аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", ракети Х-31П та крилату ракету Х-35. Крім того 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені).

В повідомленні сказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, Оперативне командування польських збройних сил зазначало, що РФ завдала авіаударів по західній Україні, недалеко від кордону з Польщею, тому вжиті кроки спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, що межують із зонами ризику.

Також ідеться про те, що Оперативне командування збройних сил уночі проти 9 червня спостерігало інтенсивну активність дальньої авіації РФ, пов'язану з нанесенням авіаударів по об'єктах, розташованих на території України.

Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. Очільник Рівненської ОДА Коваль зазначив, що, за попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Він зазначив, що над областю сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей.

Місто Дубно прийняло на себе левову частку цього удару, бо саме там знаходиться військовий аеродром.

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