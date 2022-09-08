Ці артилерійські снаряди можуть вражати цілі з високою точністю на відстані 40,5 км.

Сполучені Штати Америки без зайвого розголосу додали до військової допомоги Україні найбільш точні артилерійські снаряди Excalibur.

Як повідомляє Bloomberg, раніше передача Україні снарядів Excalibur не підтверджувалася.

Відповідно до бюджетних документів, Пентагон відправив в Україну найбільш точні артилерійські снаряди Excalibur, які мають GPS-наведення.

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Зокрема, США витрачає 92 мільйони доларів з метою поповнення власних запасів. План з поповнення запасів снарядів Excalibur вперше свідчить про те, що Пентагон постачає українським силам ці боєприпаси. Водночас посадовці уникають відповідей на питання про Excalibur, незважаючи на повідомлення про планування з передачі Україні цих снарядів і їхнє застосування у нашій країні.

Ці снаряди із супутниковим наведенням можуть вражати цілі в межах двох метрів. Вперше вони були застосовані у 2007 році в Іраку під час вбивства одного з відомих лідерів Аль-Каїди і його прибічників. Снаряди Excalibur застосовуються у гаубицях із 155-мм калібром. Вони можуть вражати цілі з високою точністю на відстані 40,5 км.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Пентагоні заявили про "повільний, але суттєвий" прогрес України на полі бою.

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