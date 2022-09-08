Наразі на півдні українські військові справляються краще, ніж російські окупанти.

Українські збройні сили мають повільне, але суттєве просування на полі бою.

Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, пише Reuters.

За його словами, наразі на півдні українські військові справляються краще, ніж російські окупанти.

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"Це перші дні. Я думаю, що українці мають повільний, але значний прогрес. І ми побачимо, як справи розвиватимуться. Але я, безумовно, думаю, що зараз на півдні з українського боку справи йдуть краще, ніж з російського боку", — сказав посадовець Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Костянтин Машовець розповів про просування ЗСУ в бік Херсона. Він зазначив, що наші захисники йдуть "помірно і плавно".

Зокрема, українська армія перейшла до активних наступальних дій в районі Балаклії Харківської області. В результаті чого ситуація для російських військ стала загрозливою, при чому не тільки на тактичному рівні, але і на оперативному.

Також, за його словами, активний наступ ЗСУ триває і на півдні України. "Бої тривають. Наступ ЗСУ також триває. Він розвивається невеликими темпами, але цілком впевнено і плавно частини підрозділів ЗСУ просуваються в бік Херсона", - говорить Машовець.

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