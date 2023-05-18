Із цією місією впорався дрон-камікадзе "Пегас".

На околицях Бахмута Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили фургон з російськими окупантами.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Мінус фургон з окупантами на околицях Бахмута. Це результат роботи спецпризначенців дроном-камікадзе "Пегас". Завдяки вашій підтримці Армії дронів через UNITED24 передали бійцям майже 500 таких дронів на найгарячіші ділянки фронту", - заявив він.

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Федоров наголосив, що дрони-камікадзе в руках професійних пілотів армії дронів — потужне доповнення до артилерії, оскільки вони швидкі, маневрені, здатні зі снайперською точністю влучати в ціль.

Інші операції дронів

Як повідомляв УНІАН, раніше на околицях Бахмута ЗСУ за допомогою "Пегасів" знищили ворожі установки для розмінування УР-83П, так звані "Змій Горинич", та — 1300 кг тротилу.

Також за допомогою дрона взяли в полон окупанта. Зокрема, ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися.

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