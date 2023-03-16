Працювала також прикордонна аеророзвідка, яка корегувала вогонь артилерії ЗСУ по окупантах.

Під Бахмутом прикордонники відбили три ворожі атаки: 9 окупантів ліквідовано та 17 поранено.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. "Бої йшли у промисловій зоні одного з підприємств. Прикордонники відбивали атаки окупантів зі стрілецької зброї та гранат, а вогонь мінометників не дозволив окупантам підтягувати резерви", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що працювала й прикордонна аеророзвідка яка корегувала вогонь артилерії Збройних сил України по окупантах.

Відео дня

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут, а також готуються до відновлення наступу на Вугледар на Донеччині. ЗСУ сьогодні відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки.

Українські прикордонники під Бахмутом не один раз давали бій окупантам. Так, 12 березня стало відомо, що військовослужбовці прикордонного підрозділу Луганського загону провели позиційний бій з окупантами в районі одного з промислових підприємств.

Вас також можуть зацікавити новини: