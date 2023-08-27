Впродовж останніх двох днів у Токмаку та передмісті Мелітополя лунали вибухи.

Вчора на тимчасово окупованій території Запорізької області здетонував склад боєприпасів росіян, який вони облаштували поблизу Мелітополя.

Останні дні були надпекельними для ворога саме на Мелітопольському напрямку, заявив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Після Роботиного, тим паче. Після того, як наші героїчні воїни підняли прапор України над Роботиним", - сказав він.

За словами Федорова, нині в окупованому Токмаку майже щогодини триває ліквідація російських загарбників. Зокрема, впродовж останніх двох днів щонайменше п'ять разів у самому Мелітополі було чути вибухи. Також ще декілька вибухів пролунали в передмісті Мелітополя у напрямку Токмака.

"Закінчилось це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів, який ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом… Тож, резюмуючи тиждень, який сьогодні закінчується, ворогу неспокійно на Мелітопольському напрямку", - додав міський голова.

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там українські захисники та захисниці наразі закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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