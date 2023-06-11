Окупаційній адміністрації наказали мовчати про реальні масштаби проблеми.

У окупованому Росією Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням через підрив Каховської ГЕС.

Московські куратори наказали голові окупаційної адміністрації Криму Сергію Аксьонову мовчати про критичність ситуації з водопостачанням, повідомляють у Центрі національного спротиву. За їхніми даними, у загарбників немає чіткого плану із забезпечення півострова прісною водою.

"Тому окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом. В контексті цього, ворог намагається не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, висвітлення злочинних дій російської армії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що такі дії вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливості втримати Крим під своїм контролем.

Підрив Каховської ГЕС: як це вплине на Крим

6 червня член Меджлісу Ескандер Барієв заявив, що у низці міст вже почали подавати воду за графіком, місцеві мешканці скаржилися на те, що вона брудна.

Голова Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що росіяни позбавили Крим прісної води, підірвавши дамбу. Про ризик обміління Кримського каналу заявляв і Аксьонов.

Згодом в "Укргідроенерго" повідомили, що падіння рівня води у Каховському водосховищі унеможливило її постачання по Кримському каналу на півострів.

Вас також можуть зацікавити новини: