У окремих містах Криму воду почали надавати за графіком, у кранах з’являється брудна вода.

Руйнування дамби Каховської ГЕС принесе для Криму багато проблем. Зокрема вже зараз у окремих містах півострова воду почали надавати за графіком, при цьому в кранах з'являється брудна вода.

Про це заявив член Меджлісу, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв, коментуючи ситуацію в Криму після підриву Каховської ГЕС.

"Нам надходить інформація, що за графіком почали надавати водопостачання у великих містах, у тому числі, що з'явилась брудна вода там… Дійсно, за розрахунками експертів після цього вибуху, скоріш за все, по Північно-кримському каналу не буде постачання води до Криму. Зверну увагу, що хоча цього року є багато опадів, у 2025 році прогнозується, що буде засуха в Криму. Тому ми бачимо, що руйнування дамби Каховської ГЕС принесе багато проблем. Крім того, на первинному етапі разом із водою, яка йде зараз по Північно-кримському каналу, іде й вода, що несе побутові відходи й інші різні забруднення. Це може принести різні інфекційні захворювання до Криму", - сказав він.

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Барієв також наголосив, що підірвана гребля електростанції порушила екосистему Каховського водосховища і водних об’єктів, де відбувається забір води.

"На далі можлива масова загибель водних організмів – риб, малюсків, ракоподібних та інше. Порушено середовище існування водних, а також птахів, земноводних. Порушено середовище існування та можлива загибель тварин, які населяють супутні ділянки, які будуть затоплені", - розповів він.

За словами Барієва, окупаційна влада почала спочатку казати, що дамба ніби почала руйнуватися сама, а потім почали говорити, що це зробив "Київський режим".

"Вони оголосили в так званому "каховському регіоні" надзвичайний стан. Але при цьому не відвозять людей. Але вода піднялася вже до 10 метрів", - заявив представник Меджлісу.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 02:50 ночі російські військові підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, внаслідок чого 80 населених пунктів опинилися під загрозою затоплення.

На контрольованій частині Херсонщини, якій загрожує підтоплення, влада розпочала евакуацію людей. Станом на 7:30 були затоплені 8 населених пунктів Херсонщини, у тому числі і частина Херсона.

За даними ГУР, окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС і готувалися до цієї операції заздалегідь.

За оцінкою "Укргідроенерго", Каховську ГЕС відновити неможливо, оскільки знищено обладнання машинного залу станції. Прогнозується, що у найближчі 4 дні Каховське море повністю зникне.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. "Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці", - написав він.

Трохи раніше він зазначив, що руйнування Каховської ГЕС - це найбільша рукотворна та техногенна катастрофа в світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і матиме негативний вплив на життя сотень тисяч людей у наступні роки.

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