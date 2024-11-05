Наші оборонці були захоплені в полон 23 жовтня та 1 листопада.

Російські окупаційні війська скоїли ще один воєнний злочин в Україні. Ворог розстріляв шістьох полонених бійців ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що російські терористи вбили українських захисників на Покровському напрямку.

За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

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Під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку 1 листопада представники ЗС РФ вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.

Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин, підкреслили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розстріл полонених військових росіянами

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що біля міста Селидове (Донецька область) російські окупанти розстріляли двох полонених воїнів Збройних сил України. Згідно з даними прокурорів, це відбулося 18 жовтня.

Перед тим в Офісі Генерального прокурора повідомили, що 6 жовтня четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове. Російські окупанти під час штурму укріплень захопили їх у полон, здійснили допит поранених гвардійців, після чого розстріляли.

Уже відомі численні факти вбивств росіянами українських військових, захоплених у полон. Часто відео з фіксацією вбивства та знущань вороги викладають у мережі, намагаючись чинити морально-психологічний тиск на наших захисників.

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