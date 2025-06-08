Військові повідомляють про кілька груп на сході, заході, півдні та у центрі області.

Ввечері у неділю, 8 червня, під масованою дроновою атакою російських окупантів опинилася Сумська область.

Мер Конотопа Артем Семеніхін о 21:19 написав у своєму Telegram-каналі, що такої масованої атаки на регіон ще не було. "Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук".

Повітряну тривогу оголосили також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Відео дня

Згідно з останніми даними Командування Повітряних сил Збройних сил, кілька груп БПЛА фіксують на сході, заході, півдні та у центрі Сумщини. Також безпілотники фіксують на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Загроза масованого обстрілу

Нагадаємо, кілька днів тому народний депутат Роман Костенко попередив, що російська окупаційна армія готує новий масований удар по Україні. Він припускав, що її могли здійснити в ніч на 6 червня.

Атака може бути комплексною - із застосуванням ракет "Іскандер", бойових дронів "шахед" та бомбардувальників Ту-95.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні закликав українців найближчими днями обов’язково реагувати на повітряну тривогу.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що масований обстріл може відбутися вже цієї ночі.

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