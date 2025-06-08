Ще біля двох населених пунктів їм вдалося просунутися.

Російські окупанти захопили Локню Сумської області. Про це повідомив проєкт DeepState

Крім того росіяни просунулися вперед в Кіндрашівці та Яблунівці.

Ситуація на Сумському напрямку

Вчора у DeepState повідомили, що Кіндратівка та Олексіївка на Сумщині перейшли в червону зону - ворог зайняв ці села повністю, накопичує там піхоту і продовжує спроби рухатися вглиб.

Відео дня

Далі у росіян на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти в Малу Корчаківку.

Раніше видання BILD повідомляло, що за тиждень з 23 по 31 травня росіянам вдалося окупувати 18 населених пунктів у трьох областях України. Таким чином окупанти захопили майже 200 кв км української території.

Крім того, на Сумському напрямку за останній тиждень окупанти активно просуваються, створюючи загрозу для міста Суми, повідомив колишній речник Генштабу та військовий експерт Владислав Селезньов.

У зв'язку з цим він настійно рекомендував жителям Сум, особливо сім'ям із дітьми та пенсіонерам, евакуюватися з міста.

Селезньов зазначив, що ворог поставив собі завдання за рахунок Сумщини зробити буферну зону, але він висловив сподівання, що окупантам все ж не вдасться подолати оборонні рубежі українців.

Вас також можуть зацікавити новини: