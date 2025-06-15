Президент України зазначив, що західних союзників уже повідомили про ці плани окупантів.

Російські окупанти планують удари проти українській енергосистемі, заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, вони можуть бути "менш помітними для світу", адже зараз більше уваги приділено ситуації на Близькому Сході.

"Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ і пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США", - додав Зеленський у публікації в Telegram, за результатами наради з військовими, СБУ та низкою урядовців.

Президент України зазначив, що розмовляли вони про захист нашої інфраструктури, і що Росія продовжує бити по цивільних об'єктах (включно з енергосистемою), незважаючи на обіцянки Сполученим Штатам Америки.

Відео дня

"Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни і розглядає дипломатію серйозно", - наголосив він. Тому були також визначені завдання для розвитку нашої протиповітряної оборони (ППО).

Також Зеленський розповів, що були доповіді голови СБУ та начальника Генштабу, деталі про які він розкрити не може. Однак результати обговорення "повинні мати відчутний вплив на ситуацію".

Інші новини про удари Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька днів тому Росія цілеспрямовано вдарила по будинках у Харкові. Унаслідок атаки безпілотників загинули мирні жителі.

Крім того, під час ліквідації наслідків нічних ударів по Києву загинули рятувальники. 3 людини. Павло Єзгор, Данило Скадін, Андрій Ременний. Ще дев'ять працівників ДСНС дістали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: