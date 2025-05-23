У Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків дрона.

Унаслідок російської атаки БпЛА у Броварському районі Київської області поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине", - додав голова ОВА Микола Калашник.

Також у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків дрона, деталі встановлюють, повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко. За його словами, пошкоджено чотири авто та вікна будівлі, без потерпілих.

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Удари РФ по Україні

Вдень 23 травня Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту.

На жаль, внаслідок атаки загинув працівник порту, а згодом від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. Ще семеро цивільних співробітників підприємства дістали поранення, троє з них були у важкому стані.

Зазначалося, що удар завдав серйозної шкоди інфраструктурі: пошкоджено машинне відділення, вибито вікна та двері в адмінбудівлях, знищено техніку та транспортні засоби.

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