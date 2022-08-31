Приписуючи потрібні РФ твердження окремим іноземним спікерам, Росія намагається створити ілюзію відсутності підтримки України.

Російська пропаганда створює дезінформацію, переписуючи старі новини західних медіа.

Про це попередили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Так, російські ЗМІ поширили коментар відомого своєю підтримкою російського диктатора військового аналітика США Скотта Ріттера.

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Він заявив, що начебто розвідка не надає президенту США Джо Байдену достовірних даних щодо ситуації в Україні. Тож Байден, якого ввели в оману, не розуміє, що американська допомога не допоможе Україні у війні проти Росії.

Фахівці ЦПД з’ясували, що насправді це викривлене переповідання новини, яку ще 30 березня повідомили західні видання (NBC, National Post) з посиланням на дані американської розвідки.

"Йшлося про те, що оточення путіна навмисно дезінформує його щодо стану справ на фронті, оскільки бояться говорити про поразки військ рф у війни проти України", – зазначили в ЦПД.

Експерти пояснюють: приписуючи потрібні РФ твердження окремим іноземним спікерам, Росія намагається створити ілюзію відсутності підтримки України в США.

"Але, за даними останнього опитування Ipsos, 53% американців висловились за підтримку України до перемоги", – акцентують ЦПД.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали імена лояльних західних "експертів", через яких РФ намагається просувати наратив про свою "неминучу" перемогу та необхідність Україні йти на поступки.

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