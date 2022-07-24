Центр протидії дезінформації при РНБО простежив, як російська пропаганда працювала на створення іміджу російської армії впродовж цього тижня.
Як зазначили в ЦПД, було поширено низку заяв західних експертів, що мали підкріпити цю думку.
"Всі ці заяви - елемент інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на формування враження начебто Росія повністю контролює ситуацію на полі бою", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, сайти Oops Top та Mail BD, посилаючись на французьке видання Liberation, писали, що "ЗСУ нема чим протистояти російській армії".
"Ці слова приписали аналітику Венсану Турре, який, як засвідчив аналіз, в коментарі Liberation заявляв інше - "українські військові ефективно використовують західну зброю", - зауважили фахівці.
Також російські ЗМІ, посилаючись на німецького військового Альфонса Маїса, написали про "могутність та невичерпність ресурсів Росії".
"Насправді експерт "висловив здивування наївності, з якою Росію пішла на війну" та застеріг, що РФ ще довго залишатиметься ворогом для всього світу", - наголошують в ЦПД.
А лояльний до Росії екс-полковник армії США Д.Макгрегор цього тижня запевняв, що російська армія готова завдати нищівного удару Україні та завершити війну "протягом 30 днів".
Раніше російська влада вигадала черговий фейк про Україну - міф про нібито наявні в країні "біолабораторії" доповнили "експериментами" над українськими солдатами, в результаті чого ті "перетворюються на чудовиськ".
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