Роспропаганда весь тиждень намагалася сформувати імідж “непереможної армії” - експерти  / фото ua.depositphotos.com

Центр протидії дезінформації при РНБО простежив, як російська пропаганда працювала на створення іміджу російської армії впродовж цього тижня.

Як зазначили в ЦПД, було поширено низку заяв західних експертів, що мали підкріпити цю думку.

"Всі ці заяви - елемент інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на формування враження начебто Росія повністю контролює ситуацію на полі бою", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, сайти Oops Top та Mail BD, посилаючись на французьке видання Liberation, писали, що "ЗСУ нема чим протистояти російській армії". 

"Ці слова приписали аналітику Венсану Турре, який, як засвідчив аналіз, в коментарі Liberation заявляв інше - "українські військові ефективно використовують західну зброю", - зауважили фахівці.

Також російські ЗМІ,  посилаючись на німецького військового Альфонса Маїса, написали про "могутність та невичерпність ресурсів Росії".

"Насправді експерт "висловив здивування наївності, з якою Росію пішла на війну" та застеріг, що РФ ще довго залишатиметься ворогом для всього світу", - наголошують в ЦПД.

А лояльний до Росії екс-полковник армії США Д.Макгрегор цього тижня запевняв, що російська армія готова завдати нищівного удару Україні та завершити війну "протягом 30 днів".

Раніше російська влада вигадала черговий фейк про Україну - міф про нібито наявні в країні "біолабораторії" доповнили "експериментами" над українськими солдатами, в результаті чого ті "перетворюються на чудовиськ".

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