В РФ намагаються створити враженні, ніби Росія повністю контролює ситуацію на полі бою.

Центр протидії дезінформації при РНБО простежив, як російська пропаганда працювала на створення іміджу російської армії впродовж цього тижня.

Як зазначили в ЦПД, було поширено низку заяв західних експертів, що мали підкріпити цю думку.

"Всі ці заяви - елемент інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на формування враження начебто Росія повністю контролює ситуацію на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сайти Oops Top та Mail BD, посилаючись на французьке видання Liberation, писали, що "ЗСУ нема чим протистояти російській армії".

"Ці слова приписали аналітику Венсану Турре, який, як засвідчив аналіз, в коментарі Liberation заявляв інше - "українські військові ефективно використовують західну зброю", - зауважили фахівці.

Також російські ЗМІ, посилаючись на німецького військового Альфонса Маїса, написали про "могутність та невичерпність ресурсів Росії".

"Насправді експерт "висловив здивування наївності, з якою Росію пішла на війну" та застеріг, що РФ ще довго залишатиметься ворогом для всього світу", - наголошують в ЦПД.

А лояльний до Росії екс-полковник армії США Д.Макгрегор цього тижня запевняв, що російська армія готова завдати нищівного удару Україні та завершити війну "протягом 30 днів".

Раніше російська влада вигадала черговий фейк про Україну - міф про нібито наявні в країні "біолабораторії" доповнили "експериментами" над українськими солдатами, в результаті чого ті "перетворюються на чудовиськ".

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