За словами військового, значна частина російських призовників "вже або вбита або непридатна для подальших бойових дій.

Правитель Росії Володимир Путін боїться проводити подальшу мобілізацію, але інших способів поповнення своєї армії в нього не лишилося. Про це 24 Каналу сказав заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андроніков із позивним "Цезар".

За його словами, значна частина тих росіян, яких два роки тому почали призивати до армії, вже або вбита, або непридатна для подальших бойових дій. При цьому значна частина тих, кого два роки тому почали призивати до армії, вже або утилізована або непридатна "для, скажімо так, подальшого використання".

"Називають різні цифри: від 300 тисяч (це мінімальна цифра, яка офіційно озвучується), незалежні джерела говорять і про півмільйона, і навіть великі цифри. Значна частина цих людей була або вбита, або поранена і повернулася на фронт, або була поранена і вже не змогла повернутися на фронт, тому що за статистикою кожен шостий поранений перетворюється на інваліда, не здатного до ведення бойових дій", - сказав Андроніков.

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Він також наголосив, що нічого хорошого Путіну мобілізація не принесла:

"Він намагається використовувати так званих добровольців, які за довгим рублем йдуть вбивати українців. Примусовий набір великої кількості людей, які не бажають воювати, призведе до політичних, соціальних, економічних проблем у Росії однозначно"

Також він зазначив, що Путін вважає за краще витрачати ресурси економіки на те, щоб вбивати українців, ніж забезпечити благополуччя громадян своєї країни.

Крім того, військовий прокоментував інформацію про те, що нібито моряків з єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов" відправили піхотинцями в бої на фронті в Україні, зазначивши, що "в РФ все робиться добровільно-примусово".

"Цьому марному кораблю знайшли відповідне застосування - плавсклад списати на сушу. Зрозуміло, що штурмовики з них будуть так собі. Як завжди в російській армії нашвидкуруч підготують - за тиждень-два", - розповів "Цезар".

Мобілізація в Росії - останні новини

Нещодавно своїм указом правитель РФ Володимир Путін знову збільшив чисельність Збройних сил Росії. Згідно з документом, штатна чисельність ЗС РФ збільшується до 2 млн 389 тисяч осіб, у тому числі 1,5 млн становитимуть військовослужбовці.

Згідно з минулорічним указом чисельність військовослужбовців в РФ становила 1 320 000 осіб.

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