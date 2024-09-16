Згідно з минулорічним указом чисельність військовослужбовців в РФ становила 1 320 000 осіб.

Правитель Російської Федерації Володимир Путін знову збільшив чисельність Збройних сил РФ. Про це йдеться у відповідному указі диктатора, повідомляє Baza.

Згідно з документом, штатна чисельність ЗС РФ збільшується до 2 млн 389 тисяч осіб, у тому числі 1,5 млн становитимуть військовослужбовці.

Видання нагадує, що згідно з минулорічним указом чисельність військовослужбовців в РФ становила 1 320 000 осіб.

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"Уряду Російської Федерації передбачити виділення Міністерству оборони Російської Федерації бюджетних асигнувань із федерального бюджету", - йдеться в документі.

Зазначається, що указ набуває чинності з 1 грудня 2024 року.

Армія Росії - останні новини

За добу 15 вересня Сили оборони України скоротили військо окупанта на понад 1 тисячу осіб. Як повідомили у Генштабі, також українські воїни знешкодили 3 танки, 8 бойових бронемашин, 14 артилерійських систем, одну РСЗВ та десятки іншої техніки окупантів.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Харківщині окупанти накрили "дружнім вогнем" свої підрозділи. В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" доповіли, що у Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставки особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження, було знищено.

Також противник застосував РСЗВ по районах, прилеглим до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам, і проводив "заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення".

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