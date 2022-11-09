Якби Путін виграв на полі бою, додає опозиціонер, у його оточення не було б до нього жодних питань.

Найближче оточення президента РФ Володимира Путіна не пробачить йому поразки на українському фронті. І, схоже, все до цього і йде.

Сценарій повалення господаря Кремля назвав російський опозиціонер Леонід Гозман у новому випуску програми "Аргумент".

"Оточення Путіна, думаю, не пробачить йому поразки. Тим більше, що ця поразка означає різке погіршення, ускладнення їхнього життя. Тому що вони позбулися того, заради чого працювали - зарубіжних активів, можливостей жити на Заході, яхт, палаців", - говорить Гозман.

Якби Путін виграв на полі бою, додає опозиціонер, у його оточення не було б до нього жодних питань.

"А оскільки він програє, я думаю, вони на нього накинуться. Тому все в руках ваших солдатів", - підсумував Гозман.

Зміна влади в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все частіше звучать прогнози щодо того, що президент РФ Володимир Путін може бути відсторонений від влади або навіть убитий.

Були версії, що Путіна можуть почати переконувати піти з посади, щоб зняти частину санкцій проти РФ. У такому випадку його наступником може стати прем'єр РФ Михайло Мішустін. Як каже екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов, в такому випадку Мішустін намагатиметься зупинити бойові дії в Україні.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що на сьогодні в РФ немає наступника Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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