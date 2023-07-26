Імовірно, пуски ракет супротивник здійснював з підводного човна, зазначили у Повітряних силах.

У середу вдень, 26 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Україні з акваторії Чорного моря, застосувавши дві крилаті ракети "Калібр".

Обидві ворожі ракети збили у Вінницькій області, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. "Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр"... Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що "Калібри" увійшли у наш повітряний простір з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

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26 липня близько 14 години майже у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що тривогу оголосили, оскільки російські загарбники запустили крилаті ракети.

Також стало відомо, що з аеродрому "Оленья", який знаходиться у Мурманській області Росії, вилетіла група бомбардувальників супротивника Ту-95МС, до якої входили 12 бортів.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів били по українській землі різними ракетами, є багато жертв, руйнувань та постраждалих. Нашим воїнам вже вдалося ліквідувати понад 1 300 ракет загарбників.

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