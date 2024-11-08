Пропагандисти зробити інформаційний вкид про те, що нібито ракетних ударів більше не буде.

Російські загарбники не відмовилися від масованих ракетних обстрілів України, вони продовжують накопичувати ракети.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації в Telegram. Його керівник Андрій Коваленко попереджає, що заяви російських пропагандистів про начебто рішення Кремля більше не здійснювати масованих ракетних обстрілів України, не варті уваги та довіри:

"У цих повідомленнях пропагандистів закладений ультиматум. Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього".

Військовий експерт Іван Ступак також закликає не вірити публічним заявам російських пропагандистів. В етері Радіо NV він назвав ці повідомлення "вкидами".

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"Подивіться, будь-ласка, на кількість обстрілів "шахедами" за минулий місяць. Дві тисячі безпілотників запущено по території України... КАБи прилітають по Харкову, Сумах, Запоріжжю. Потерпає Одеса. Казати, що росіяни зупинилися - звісно ні. Яка мета у цього всього, поки що, важко сказати. Але думаю, що з часом стане зрозуміло", - сказав Ступак.

Масовані обстріли України

Нагадаємо, один із російських "воєнкорів" заявив, що окупанти нібито більше не будуть масовано бити по Україні ракетами, однак ці атаки можуть відновити, щоб змусити її піти на переговори.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти вже попереджали, що Росія накопчує ракети для нового масового удару. Максимальний ракетний залп може становити 120-150 ракет.

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