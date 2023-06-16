Із загиблими прощалися у Храмі ікони Божої Матері.

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, здійсненому у ніч на 13 червня, у власній домівці загинуло молоде подружжя - Давид та Ксенія Епельман.

За освітою загиблий хлопець педагог, торговий підприємець, друзі зі школи назвали його добрим, він завжди був готовий допомогти, пише "Свої. Кривий Ріг". Журналісти дізналися, що загибла дівчина у своїх батьків була єдиною дитиною.

Вона у минулому році закінчила магістратуру Криворізького державного педагогічного університету й викладала у Криворізькій гімназії №108 англійську мову, а також була вчителем початкових класів. Її дуже любили діти.

Подружжя допомогало Збройним силам України, зокрема, плели для воїнів маскувальні сітки. 3 червня у пари була річниця весілля.

У п’ятницу, 16 червня, у Довгинцівському районі Кривого Рогу у Храмі ікони Божої Матері проходила церемонія прощання із загиблими. На неї прийшли сотні осіб, зокрема, рідні люди, друзі, знайомі та колеги.

Мама дівчинки, у якої загибла була репетитором, сказала, що не розповіла дитині про загибель улюбленої викладачки. "Вони були, як подруги. Дитина думає, що Ксенія і Давид у лікарні з опіками", - розповіла жінка.

Пару планували поховати на Центральному кладовищі.

Смертоносний ракетний удар по Кривому Рогу - сьогодні це треба знати

Ворог у ніч на 13 червня поцілив у житловий будинок. ЗМІ писали, що серед жертв російських загарбників є молоде подружжя Ксенія та Давид Епельман. Молодим людям було по 22 роки. Журналісти повідомляли, що загиблий молодий чоловік працював учителем молодших класів.

Того ж дня повідомлялося, що вже є 11 загиблих. Пізніше померли двоє постраждалих, і кількість жертв ракетного удару по місту зросла до 13 осіб. Варто зазначити, що повідомлялося про понад 30 постраждалих. Ворожа ракета пошкодила близько 400 квартир.

Вас також можуть зацікавити новини: