Унаслідок російського ракетного удару по Одеській області виникла масштабна пожежа, зникла безвісти одна людина.
Як повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук 8 травня, вночі ворог завдав удару по об'єкту логістичної інфраструктури. Зокрема, у склад одного з продовольчих підприємств влучила ракета типу Х-22. Унаслідок удару спалахнула сильна пожежа.
"Станом на ранок 8 травня, рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула на складі, який розташований на території району. Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи", - розповів Крук.
Крім того, троє працівників складу отримали поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці. Госпіталізація їм не знадобилась.
У прес-службі регіонального главку ДСНС зазначили, що пожежу гасили понад 90 рятувальників.
"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством. Вогнеборці впродовж ночі ліквідовували пекельну пожежу на площі 10 тис. кв. м", - кажуть у прес-службі.
Ракетний удар по Одещині - сьогодні це варто знати
Нагадаємо, у ніч на 8 травня російська армія завдала ракетного удару по Одещині. У самій Одесі люди чули потужні вибухи, здригалися житлові будинки. Потім з’ясувалося, що ракети типу Х-22 влучили у продовольчій склад та у рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Через "прильоти" сталися пожежі.
Крім того, вночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Було ліквідовано понад 30 безпілотників супротивника. Унаслідок падіння уламків, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку.