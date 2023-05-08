Масштабну пожежу, яка виникла унаслідок ворожого удару, гасили десятки рятувальників.

Унаслідок російського ракетного удару по Одеській області виникла масштабна пожежа, зникла безвісти одна людина.

Як повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук 8 травня, вночі ворог завдав удару по об'єкту логістичної інфраструктури. Зокрема, у склад одного з продовольчих підприємств влучила ракета типу Х-22. Унаслідок удару спалахнула сильна пожежа.

"Станом на ранок 8 травня, рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула на складі, який розташований на території району. Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи", - розповів Крук.

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Крім того, троє працівників складу отримали поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці. Госпіталізація їм не знадобилась.

У прес-службі регіонального главку ДСНС зазначили, що пожежу гасили понад 90 рятувальників.

"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством. Вогнеборці впродовж ночі ліквідовували пекельну пожежу на площі 10 тис. кв. м", - кажуть у прес-службі.

Ракетний удар по Одещині - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, у ніч на 8 травня російська армія завдала ракетного удару по Одещині. У самій Одесі люди чули потужні вибухи, здригалися житлові будинки. Потім з’ясувалося, що ракети типу Х-22 влучили у продовольчій склад та у рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Через "прильоти" сталися пожежі.

Крім того, вночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Було ліквідовано понад 30 безпілотників супротивника. Унаслідок падіння уламків, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку.

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