Кадри зняли бодікамери патрульних, що прибули на місце влучання за лічені хвилини.

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало перші кадри після вчорашньої ракетної атаки російських терористів на Суми.

Як повідомили у прес-службі МВС, відео знято бодікамерами патрульних, що прибули на місце влучання ворожої ракети за лічені хвилини.

"Перші хвилини після вчорашньої атаки російських терористів по м.Суми. Відео з бодікамер патрульних", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що поліціянти та інші працівники екстрених служб відразу розпочали з'ясовувати, чи могли бути під завалами люди, а згодом організували евакуацію із будинків поруч. Людей закликали пройти в укриття, адже повітряна тривога тривала, а отже була ймовірність повторних ударів.

Ракетний удар по Сумах

В ніч на 30 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах. Загарбники поцілили по одному з закладів освіти. За даними Сумської міської ради, загинуло двоє українців, постраждало 20 осіб.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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