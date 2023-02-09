Найбільш напружена ситуація зараз на лінії фронту на сході, в районі міста Бахмут.

Наразі у російської армії немає жодного шансу атакувати Одесу з Чорного моря. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання щодо ризиків для Одеси у разі великого наступу окупантів на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом в медіацентрі Україна-Одеса Резніков зазначив, що саме Одеса та Одеська область російським окупантам потрібні для панування в Чорному морі, але Україна позбавила їх цієї можливості затопленням флагмана російського військового флоту "Москва".

"Москву" було уражено українським "Нептуном". Плюс несуть свою службу не тільки артилеристські комплекси, а й протикорабельні "Гарпуни". Тому підійти до Одеси з моря я не бачу в них (військових РФ - УНІАН) жодного шансу. Для того, щоб піти по суходолу, що їм не вдалося в минулий раз, їм потрібно було спершу пройти Миколаїв, перейти річку Дніпро и пройти через Херсон", - сказав Резніков.

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За його словами, завдяки мужності оборонців Миколаєва, ворогу це не вдалося, в Херсоні його вже немає, а Дніпро є природним захистом з зруйнованими мостами та переправами.

"Що стосується півдня ближче до сходу – там така загроза є, бо ворожі угрупування мають можливість поповнення озброєнням та людьми. Тому там ситуація більше напружена. Мається на увазі територія від Запоріжжя до Донеччини", - сказав Резніков.

За даними міністра оборони України, найбільш напружена ситуація зараз на лінії фронту на сході, в районі міста Бахмут.

"Наші війська стримують штурмові хвилі загонів (росіян - УНІАН). Поки ще це хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. Цю тактику вони використовують п’ятий місяць, намагаючись захопити Бахмут. І в цьому намірі вони несуть величезні втрати. Головна місія наших Збройних сил ці втрати збільшувати і в такий спосіб зменшувати потужність в реальному великому наступі ворога, який ми не виключаємо", - сказав він.

За його словами, можливість наступу є, тому що має місце концентрація військ ворога, а також треба мати на увазі любов ворога до символізму - 24 лютого – рік, як триває відкрита фаза війни.

Війна в Україні - загроза Одесі

Як повідомляв УНІАН, задля унеможливлення висадки російського десанту в Одесі, пляжі й частина акваторії Чорного моря були заміновані. На початку лютого поточного року військовий експерт Олег Жданов говорив, що у РФ відсутні можливості здійснити висадку морського десанту в Одесі.

Нагадаємо, у квітні 2022 року дві ракети "Нептун" потопили флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва". Але, як раніше стало відомо, що комплекс "Нептун" своє "бойове хрещення" пройшов ще в перші дні широкомасштабного вторгнення Росії, за місяць до потоплення російського крейсера "Москва".

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