Всі іноземні бійці укладають контракт з ЗСУ.

Іноземний легіон у складі ЗСУ захищає європейські цінності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Медіацентрі Одеса – Україна.

"Інтернаціональний легіон разом з українцями захищає європейські цінності", - сказав він.

За словами Резнікова, присутність у складі ЗСУ цього легіону має для України ідеологічно-політичний характер.

"Це підтримка населення цих країн, які на полі бою хочуть припинити свавілля однієї з країн (РФ – УНІАН), яка вважає, що в світі має панувати не право права, а право сили. Вони (російські окупанти – УНІАН) зруйнували своїми діями міжнародну систему безпеки, яка була побудована після Другої світової війни. Тому наявність іноземного легіону - це для нас саме ця підтримка", - підкреслив Резніков.

Він додав, що це також обмін досвідом, оскільки сьогодні українська армія має найбільший досвід у світі щодо того, як "бити другу в світі армію".

Міністр уточнив, що потенційні кандидати звертаються до українських дипломатичних установ в країнах свого перебування. Потім, після певних процедур, вони їдуть до України, де укладають контракт з ЗСУ.

Інтернаціональний легіон

Інтернаціональний легіон створений українським урядом за ініціативою президента України Володимира Зеленського для боротьби з вторгненням Росії.

Іноземні громадяни служать у складі батальйонів Сил територіальної оборони, морської піхоти в полку"Азов".

Нещодавно речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив про те, що громадянам Німеччини розсилають підроблені листи з пропозицією вступати в іноземний легіон України. На думку речника МЗС, це є частиною дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян.

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