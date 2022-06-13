Відповідно до Женевських конвенцій, захоплені громадяни є військовополоненими, але Росія це заперечує.

Спікер Інтернаціонального легіону оборони України Дамьєн Магру пояснив, який статус мають британці Ейден Аслін та Шон Піннер, а також громадянин Марокко Брагім Саадун, засуджені до смертної кари в "ДНР".

Про це йшлося під час його брифінгу.

Росія заявляє, що ці громадяни "відповідно до Міжнародного гуманітарного права" нібито "не мають права на статус військовополоненого". Їх називають "найманціями".

Магру пояснив: "Троє військовополонених, яким так звана "ДНР" оголосила смертний вирок, не були найманцями. Вони мали контракт із ЗСУ задовго до повномасштабної фази війни. Ми наголошуємо, що вони є військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій".

Водночас, зазначив він, "вагнерівці" не є військовослужбовцями регулярних військ РФ, і отримують набагато більшу оплату не від держави Росія, а зі сторонніх джерел.

Магру наголосив, що Інтернаціональний легіон є підрозділом Збройних сил України і фінансується державою, тоді як додаткові витрати спонсорують за допомогою приватних інвесторів та фандрайзингу. Усі легіонери отримують таку саму оплату, як і військовослужбовці України.

За словами Магру, на сьогоднішній день до складу Інтернаціонального легіону входять представники 55 країн.

"У нас є представники всіх континентів, навіть таких віддалених країн як Бразилія та Південна Корея. Але більшість легіонерів є американцями та британцями. Також серед нас багато поляків, канадців, фінів та громадян країн Балтії", - повідомив він.

Магру розповів, що наразі доля ще одного військовополоненого легіонера невідома. Йдеться про Ендрю Хілла, який перебуває у полоні близько 5 тижнів.

"Ми не знаємо нічого про його поточний стан. Ми закликаємо росіян ставитись до нього як до військовополоненого", - наголосив Магру.

Він також закликав західних партнерів активніше постачати зброю Україні, не дивлячись на деяку втому від цієї війни.

"Далекобійні артилерійські сили Росії значно перевищують українські. Тож цієї зброї недостатньо, Україні потрібно більше", - наголосив Магру.

Ейден Аслін, Шон Піннер і Сааудун Брахім: історія взятих у полон в "ДНР" іноземців

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Великобританія повинна вести діалог з "ДНР".

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона зауважила, що іноземці є військовополоненими.

У США також заявили, що стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликали Росію дотримуватися норм гуманітарного права.

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