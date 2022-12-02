У складі Збройних сил України воює рота, в яку входять уродженці Башкортостану.
Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його словами, зараз легіон "Свобода Росії" бореться під Бахмутом.
"До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розмітили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати," - зазначив Арестович.
За його словами, башкирська рота не входить до легіону "Свобода Росії".
"Це вже ціла рота уродженців Башкирії. Окрема рота є, вони набралися і захотіли бути національним підрозділом у складі. Ну, будь ласка", - зазначив радник ОП.
Крім того, Арестович розповів, що на боці України воює тюркська рота "Туран".
Іноземці у складі ЗСУ
Як відомо, легіон "Свобода Росії" був сформований у березні 2022 року. До нього входять колишні військовослужбовці ЗС РФ.
У квітні вони отримали українську польову військову форму і атрибутику легіону "Свобода Росії".
Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до боротьби проти російських окупантів.
Був сформований "Інтернаціональний легіон", до якого увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.
Також нагадаємо, що в Україні бореться "Грузинський легіон".